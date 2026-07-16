Vernissage – Nicolas Guillemot – Nos nuages, Galerie Lamazière, Cormeilles-en-Parisis

Informations pratiques

Vernissage – Nicolas Guillemot – Nos nuages Samedi 27 mars 2027, 17h00 Galerie Lamazière Val-d’Oise

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2027-03-27T17:00:00+01:00 – 2027-03-27T17:30:00+01:00

Fin : 2027-03-27T17:00:00+01:00 – 2027-03-27T17:30:00+01:00

LE MONDE EN MOUVEMENT I A LA CROISÉE DE LA PHOTO ET DES ARTS PLASTIQUES

Le cœur de la pratique artistique de Nicolas Guillemot, c’est le mouvement. Il l’explore par le théâtre, mais aussi la photographie et les arts plastiques. A la fois par de grandes fresques « volantes », réalisée à partir de kozo (papier japonais utilisé pour la calligraphie, l’aquarelle, l’imprimerie…), mais aussi par des dioramas (paysages miniatures fabriqués à la main), photographiés comme des paysages. Dans les deux cas, la même recherche : faire respirer l’image, et lui permettre d’entrer en résonance avec le vivant.

A savoir : en novembre 2026, Nicolas part au Japon pour un mois de création. Les pièces inédites nées de ce voyage seront présentées lors de cette exposition pour la première fois !

« Dans un monde où tout va de plus en plus vite, où la lenteur est bannie, peut-on encore prendre le temps de contempler ce qui nous entoure ? (…) Nicolas Guillemot nous convie à un voyage intérieur. » Clotilde Scordia, historienne de l’art

Galerie Lamazière 27 Rue Thibault Chabrand, 95240 Cormeilles-en-Parisis Cormeilles-en-Parisis 95240 Val-d’Oise Île-de-France 0134504765 https://www.ville-cormeilles95.fr/transitions/vie-culturelle/ https://www.instagram.com/culturecormeilles95/;https://www.facebook.com/CultureCormeilles95/;https://www.instagram.com/cormeillesenparisis/;https://www.facebook.com/cormeilles Découvrez des expositions valorisant la création contemporaine à travers diverses disciplines comme la peinture, l’illustration ou la photographie.

Mercredi de 10h à 12h | Vendredi de 16h30 à 18h | Samedi de 10h à 13h et de 14h à 18h

Entrée libre / Accueil de groupes (scolaires, associations, entreprises, IME) sur réservation. Ligne J depuis Saint Lazare

LE MONDE EN MOUVEMENT I A LA CROISÉE DE LA PHOTO ET DES ARTS PLASTIQUES

©Nicolas Guillemot