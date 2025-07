Vernissage nouvelles oeuvres du sculpteur Hugo et du peintre pierre D’Huparlac Montcuq-en-Quercy-Blanc

Vernissage nouvelles oeuvres du sculpteur Hugo et du peintre pierre D’Huparlac Montcuq-en-Quercy-Blanc dimanche 13 juillet 2025.

Vernissage nouvelles oeuvres du sculpteur Hugo et du peintre pierre D’Huparlac

2 Rue de la Mairie Montcuq-en-Quercy-Blanc Lot

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-13 11:00:00

fin : 2025-07-13

Date(s) :

2025-07-13

Vernissage des sculptures de Hugo et des peintures de Pierre D’Huparlac, acrylique et huile sur toiles, abstraction et suggestions de paysages…

.

2 Rue de la Mairie Montcuq-en-Quercy-Blanc 46800 Lot Occitanie pierredh7@gmail.com

English :

Opening of Hugo’s sculptures and Pierre D’Huparlac’s paintings, acrylic and oil on canvas, abstraction and landscape suggestions…

German :

Vernissage der Skulpturen von Hugo und der Gemälde von Pierre D’Huparlac, Acryl und Öl auf Leinwänden, Abstraktion und Andeutungen von Landschaften…

Italiano :

Apertura delle sculture di Hugo e dei dipinti di Pierre D’Huparlac, acrilico e olio su tela, astrazione e suggestioni paesaggistiche…

Espanol :

Inauguración de las esculturas de Hugo y las pinturas de Pierre D’Huparlac, acrílico y óleo sobre lienzo, abstracción y sugerencias paisajísticas…

L’événement Vernissage nouvelles oeuvres du sculpteur Hugo et du peintre pierre D’Huparlac Montcuq-en-Quercy-Blanc a été mis à jour le 2025-07-01 par OT Cahors Vallée du Lot