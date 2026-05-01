VERNISSAGE PARCOURS DES ARTS Caunes-Minervois

Caunes-Minervois

VERNISSAGE PARCOURS DES ARTS

1 rue Listan Caunes-Minervois Aude

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 18:00:00

fin : 2026-05-23 22:00:00

Date(s) :

2026-05-23

Inauguration de cette nouvelle édition du Parcours des arts, avec ce vernissage déambulatoire conçu comme une balade, de galeries d’art en lieux d’expositions, en passant par les ateliers d’artistes, le tout en compagnie de Clotilde Ricard (accordéon diatonique et chant), de Pascale Tilly (comédie et chant) et du guide du jour Jacques Barville.

Venez déambuler à un rythme plus tranquille que les années précédentes, qui laissera plus de temps pour les haltes artistiques sur chaque lieu où le public pourra admirer peintures, dessins, gravures, sculptures, céramiques, photographies, ferronnerie d’art, textile, estampes, bijoux, broderie et couture, livres d’artistes…

Le vernissage débute à l’atelier de Michel Boucaut (livres d’art) 1, rue du Listan.

Rafraîchissements et grignotages sont prévus tout au long du parcours.

Le Parcours des arts se poursuivra ensuite, le dimanche 24 et le lundi 25, avec les portes ouvertes de tous ces lieux, de 10h à 12h et de 15h à 19h, à visiter à pied à travers tout le village, ainsi que, nouveauté 2026, des ateliers artistiques aux Deux Arches et Chez Beverley Sell.

Le Parcours des arts est organisé par l’association caunoise Connexions culturelles .

Nombreuses possibilités de restauration et d’hébergement dans le village.

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1 rue Listan Caunes-Minervois 11160 Aude Occitanie lesconnexionsculturelles@gmail.com

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English :

Inauguration of this new edition of the Parcours des arts, with a vernissage designed as a stroll through art galleries, exhibition spaces and artists’ studios, accompanied by Clotilde Ricard (diatonic accordion and vocals), Pascale Tilly (comedy and vocals) and guide du jour Jacques Barville.

Come and stroll at a more leisurely pace than in previous years, leaving more time for artistic halts at each venue, where the public can admire paintings, drawings, engravings, sculptures, ceramics, photographs, ironwork, textiles, prints, jewelry, embroidery and sewing, artists? books…

The vernissage starts at Michel Boucaut’s studio (art books) 1, rue du Listan.

Refreshments and nibbles are provided along the way.

The Art Trail continues on Sunday 24 and Monday 25, with open houses at all these venues, from 10am to 12pm and 3pm to 7pm, to be visited on foot throughout the village, as well as, new for 2026, art workshops at Les Deux Arches and Chez Beverley Sell.

The Art Trail is organized by the Caun association Connexions culturelles .

Numerous catering and accommodation options in the village.

L’événement VERNISSAGE PARCOURS DES ARTS Caunes-Minervois a été mis à jour le 2026-05-19 par