Vernissage Parcours. Extraits. de Germain Roesz Lure
Vernissage Parcours. Extraits. de Germain Roesz Lure jeudi 9 avril 2026.
Vernissage Parcours. Extraits. de Germain Roesz
Lure Haute-Saône
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-09 18:00:00
fin : 2026-04-09 22:00:00
Date(s) :
2026-04-09
Venez nombreux à l’exposition de printemps Parcours. Extraits. de Germain Roesz le jeudi 9 avril aux ateliers d’artistes les Ecuries organisé par LeBox13.
Germain Roesz est un peintre français né en 1949 à Colmar en Alsace. Il conjugue la pratique des arts plastiques, de la poésie et de la recherche théorique.
4 rue Jean Girardot 70200 Lure
⏰ à partir de 18h .
Lure 70200 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 6 08 30 04 49
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Vernissage Parcours. Extraits. de Germain Roesz
L’événement Vernissage Parcours. Extraits. de Germain Roesz Lure a été mis à jour le 2026-03-27 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE LURE
À voir aussi à Lure (Haute-Saône)
- Troc Plantes et Graines Lure 4 avril 2026
- Anim’Saline Activités créatives et sportives à la Base de loisirs de la Saline ! Lure 7 avril 2026
- Brocante Vide-greniers Lure 26 avril 2026
- Sentier de l’Onde Lure Haute-Saône 1 mai 2026
- Voie Verte Lure Vallée de l’Ognon Lure Haute-Saône 1 mai 2026