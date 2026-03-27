Vernissage Parcours. Extraits. de Germain Roesz

Lure Haute-Saône

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-09 18:00:00

fin : 2026-04-09 22:00:00

Date(s) :

2026-04-09

Venez nombreux à l’exposition de printemps Parcours. Extraits. de Germain Roesz le jeudi 9 avril aux ateliers d’artistes les Ecuries organisé par LeBox13.

Germain Roesz est un peintre français né en 1949 à Colmar en Alsace. Il conjugue la pratique des arts plastiques, de la poésie et de la recherche théorique.

4 rue Jean Girardot 70200 Lure

⏰ à partir de 18h .

Lure 70200 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 6 08 30 04 49

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English : Vernissage Parcours. Extraits. de Germain Roesz

L’événement Vernissage Parcours. Extraits. de Germain Roesz Lure a été mis à jour le 2026-03-27 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE LURE