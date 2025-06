Vernissage peintures contemporaines Cave à vins des Bons Sachants Pertuis 27 juin 2025 17:00

Vaucluse

Vernissage peintures contemporaines Vendredi 27 juin 2025 de 17h à 19h. Cave à vins des Bons Sachants 191 avenue Pierre Senard Pertuis Vaucluse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-27 17:00:00

fin : 2025-06-27 19:00:00

Date(s) :

2025-06-27

Jerome Brunet, Artiste peintre qui réside à Pertuis présente ses œuvres sous le thème Abstraction du réel Vibrations chromatiques

Des œuvres abstraites, avec un travail d’acryliques, feuilles d’or et de matières grands formats à vendre à un tarif de moins de 50% exclusivement pour le jour du vernissage ! .

Cave à vins des Bons Sachants 191 avenue Pierre Senard

Pertuis 84120 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur Art.jeromexpo@gmail.com

English :

Jerome Brunet, painter living in Pertuis, presents his works on the theme Abstraction du réel Vibrations chromatiques

German :

Jerome Brunet, ein in Pertuis lebender Maler, stellt seine Werke unter dem Thema Abstraktion des Realen: Chromatische Vibrationen vor

Italiano :

Jerome Brunet, pittore residente a Pertuis, presenta le sue opere sul tema Abstraction du réel Vibrations chromatiques

Espanol :

Jerome Brunet, pintor residente en Pertuis, presenta sus obras sobre el tema Abstraction du réel Vibrations chromatiques

L’événement Vernissage peintures contemporaines Pertuis a été mis à jour le 2025-06-19 par Office de Tourisme de Pertuis