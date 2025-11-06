Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Vernissage performatif Full Moon Circus d’ Arty Jesse CPA Musidora Paris

Vernissage performatif Full Moon Circus d' Arty Jesse CPA Musidora Paris

Vernissage performatif Full Moon Circus d’ Arty Jesse CPA Musidora Paris jeudi 6 novembre 2025.

« Pour ce vernissage, j’ai souhaité que certaines toiles quittent les murs et prennent vie.

Deux œuvres, inspirées par des personnes réelles, seront incarnées sur scène : maquillées comme leurs doubles picturaux, David et Leyou deviendront, le temps d’une soirée, les personnages du Full Moon Circus. À cette mise en chair s’ajouteront d’autres voix, d’autres arts. La lecture des textes* par Romain Baele @romainbaele, comédien, fera résonner mes récits au-delà de la peinture. Le son gothique et électrique d’Havona @y7x.havona, rappel de ma propre adolescence, dialoguera avec l’imagerie du cirque, tout comme le lipsync de LaNikky @nikolanikky.

Ce mélange de disciplines tracera un pont : un cirque total où peinture, musique et théâtre se croiseront pour redonner souffle à ces personnages.

Enfin, la bénédiction de Sœur Ecstasia @khietcherie viendra clôturer la soirée. Elle sera un clin d’œil à ma collaboration passée avec les Sœurs de la Perpétuelle Indulgence, dont la série Célébration ! fut mon dernier grand projet en 2019 avant de tomber malade. Cette performance inscrit ainsi Full Moon Circus dans une continuité : celle d’un art queer, collectif et affranchi, qui ne cesse de renaître malgré les épreuves. » Arty Jesse *Tous les textes lus et exposés se retrouvent dans le livre.

Performance à 20h15

@wondandfull

Dans le cadre du festival des Fiertés, et du vernissage d’Arty Jesse, venez voir certaines toiles prendre vie dans une performance que vous n’oublierez pas de sitôt !
Le jeudi 06 novembre 2025
de 20h15 à 21h00
Le jeudi 06 novembre 2025
de 19h00 à 22h00
gratuit Public adultes. A partir de 18 ans. Jusqu’à 99 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2025-11-06T21:15:00+01:00
fin : 2025-11-06T22:00:00+01:00
Date(s) : 2025-11-06T19:00:00+02:00_2025-11-06T22:00:00+02:00;2025-11-06T20:15:00+02:00_2025-11-06T21:00:00+02:00

CPA Musidora 51 Rue François Truffaut  75012 Paris
https://claje.asso.fr/expo-full-moon-circus-de-arty-jesse/ +33144740514 bercy@claje.asso.fr https://www.facebook.com/profile.php?id=6156694463941139411 https://www.facebook.com/profile.php?id=6156694463941139411