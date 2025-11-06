Vernissage performatif Full Moon Circus d’ Arty Jesse CPA Musidora Paris

« Pour ce vernissage, j’ai souhaité que certaines toiles quittent les murs et prennent vie.

Deux œuvres, inspirées par des personnes réelles, seront incarnées sur scène : maquillées comme leurs doubles picturaux, David et Leyou deviendront, le temps d’une soirée, les personnages du Full Moon Circus. À cette mise en chair s’ajouteront d’autres voix, d’autres arts. La lecture des textes* par Romain Baele @romainbaele, comédien, fera résonner mes récits au-delà de la peinture. Le son gothique et électrique d’Havona @y7x.havona, rappel de ma propre adolescence, dialoguera avec l’imagerie du cirque, tout comme le lipsync de LaNikky @nikolanikky.

Ce mélange de disciplines tracera un pont : un cirque total où peinture, musique et théâtre se croiseront pour redonner souffle à ces personnages.

Enfin, la bénédiction de Sœur Ecstasia @khietcherie viendra clôturer la soirée. Elle sera un clin d’œil à ma collaboration passée avec les Sœurs de la Perpétuelle Indulgence, dont la série Célébration ! fut mon dernier grand projet en 2019 avant de tomber malade. Cette performance inscrit ainsi Full Moon Circus dans une continuité : celle d’un art queer, collectif et affranchi, qui ne cesse de renaître malgré les épreuves. » Arty Jesse *Tous les textes lus et exposés se retrouvent dans le livre.

Performance à 20h15

@wondandfull

Dans le cadre du festival des Fiertés, et du vernissage d’Arty Jesse, venez voir certaines toiles prendre vie dans une performance que vous n’oublierez pas de sitôt !

Le jeudi 06 novembre 2025

de 20h15 à 21h00

Le jeudi 06 novembre 2025

de 19h00 à 22h00

gratuit Public adultes. A partir de 18 ans. Jusqu’à 99 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-11-06T21:15:00+01:00

fin : 2025-11-06T22:00:00+01:00

Date(s) : 2025-11-06T19:00:00+02:00_2025-11-06T22:00:00+02:00;2025-11-06T20:15:00+02:00_2025-11-06T21:00:00+02:00

CPA Musidora 51 Rue François Truffaut 75012 Paris

https://claje.asso.fr/expo-full-moon-circus-de-arty-jesse/ +33144740514 bercy@claje.asso.fr https://www.facebook.com/profile.php?id=6156694463941139411 https://www.facebook.com/profile.php?id=6156694463941139411