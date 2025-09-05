Vernissage Eglise des Jacobins Poligny
Vernissage Eglise des Jacobins Poligny vendredi 5 septembre 2025.
Vernissage
Eglise des Jacobins 6 Rue Jules Grevy Poligny Jura
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-05 18:00:00
fin : 2025-09-05
Date(s) :
2025-09-05
Vernissage de l’expostion Les Arts Vagabonds en présence des artistes.
Prestation musicale à la harpe d’Agatha Hoffalt.
Vidéo, boutique. .
Eglise des Jacobins 6 Rue Jules Grevy Poligny 39800 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 97 93 64 36 lesartsvagabonds@gmail.com
English : Vernissage
German : Vernissage
Italiano :
Espanol :
L’événement Vernissage Poligny a été mis à jour le 2025-08-24 par OFFICE DE TOURISME ARBOIS-POLIGNY-SALINS CŒUR DU JURA