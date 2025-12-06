Vernissage pour le Téléthon Salle Gouin Istres

Vernissage pour le Téléthon

Samedi 6 décembre 2025 à partir de 18h. Salle Gouin Rue Guynemer Istres Bouches-du-Rhône

Dans le cadre du Téléthon, nos deux artistes bénévoles et animateurs des ateliers peinture, Jacqueline Gabin et Aristide, ont décidé de mettre leur talent au service de la solidarité.

2 œuvres originales sont mises en jeu lors d’une tombola exceptionnelle, au profit intégral du Téléthon.

1er prix un tableau de Jacqueline Gabin

2nd prix une oeuvre de Aristide Spyridonos

Apéro partagé dans une ambiance chaleureuse, conviviale et solidaire ! .

Salle Gouin Rue Guynemer Istres 13800 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 65 29 05 90 accueil@itle.fr

English :

As part of the Telethon, our two volunteer artists and painting workshop leaders, Jacqueline Gabin and Aristide, have decided to put their talent at the service of solidarity.

German :

Im Rahmen des Telethon haben unsere beiden ehrenamtlichen Künstler und Leiter der Malateliers, Jacqueline Gabin und Aristide, beschlossen, ihr Talent in den Dienst der Solidarität zu stellen.

Italiano :

Nell’ambito di Telethon, i nostri due artisti volontari e responsabili dei laboratori di pittura, Jacqueline Gabin e Aristide, hanno deciso di mettere il loro talento al servizio della solidarietà.

Espanol :

En el marco del Teletón, nuestros dos artistas voluntarios y animadores de talleres de pintura, Jacqueline Gabin y Aristide, han decidido poner su talento al servicio de la solidaridad.

L’événement Vernissage pour le Téléthon Istres a été mis à jour le 2025-09-10 par Office de Tourisme d’Istres