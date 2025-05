Vernissage Première en Galerie Galerie Emiliani – Galerie S. Émiliani Dieulefit, 6 juin 2025 18:00, Dieulefit.

Drôme

Galerie S. Émiliani Allée des promenades Dieulefit Drôme

Début : 2025-06-06 18:00:00

fin : 2025-06-06

2025-06-06

Des céramistes sélectionnées par candidature, ayant une existence professionnel de moins de 5 ans. Jurys Jennifer Guille (Galerie Craft), Michèle Emiliani (Galerie Emiliani), Philippe et Myriam Bentley (Galerie Arte Nostrum)

Galerie S. Émiliani Allée des promenades

Dieulefit 26220 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 26 51 55 85

English :

Ceramists selected by application, with a professional history of less than 5 years. Juries: Jennifer Guille (Galerie Craft), Michèle Emiliani (Galerie Emiliani), Philippe and Myriam Bentley (Galerie Arte Nostrum)

German :

Keramikerinnen, die durch Bewerbung ausgewählt wurden und seit weniger als fünf Jahren im Geschäft sind. Jurys: Jennifer Guille (Galerie Craft), Michèle Emiliani (Galerie Emiliani), Philippe und Myriam Bentley (Galerie Arte Nostrum)

Italiano :

Ceramisti selezionati su candidatura, con una storia professionale inferiore ai 5 anni. Giudici: Jennifer Guille (Galerie Craft), Michèle Emiliani (Galerie Emiliani), Philippe e Myriam Bentley (Galerie Arte Nostrum)

Espanol :

Ceramistas seleccionados por candidatura, con una trayectoria profesional inferior a 5 años. Jueces: Jennifer Guille (Galerie Craft), Michèle Emiliani (Galerie Emiliani), Philippe y Myriam Bentley (Galerie Arte Nostrum)

