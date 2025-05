Vernissage Rencontre avec Lauriane Miara & Bernard Geoffroy – Barbara Thollot Galerie d’Art Samoëns, 31 mai 2025 18:00, Samoëns.

Haute-Savoie

Vernissage Rencontre avec Lauriane Miara & Bernard Geoffroy Barbara Thollot Galerie d’Art 4 grande rue Samoëns Haute-Savoie

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-05-31 18:00:00

fin : 2025-05-31

Date(s) :

2025-05-31

Nous vous invitons à partager un moment convivial en compagnie des artistes Lauriane Miara et Bernard Geoffroy, à l’occasion du vernissage de leur

exposition à la galerie.

Un toast à la création et à la rencontre!

.

Barbara Thollot Galerie d’Art 4 grande rue

Samoëns 74340 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 50 54 36 58 barbarathollot@outlook.com

English : Vernissage: Meeting with Lauriane Miara & Bernard Geoffroy

We invite you to share a convivial moment in the company of artists Lauriane Miara and Bernard Geoffroy, on the occasion of the opening of their

exhibition at the gallery.

A toast to creation and encounters!

German :

Wir laden Sie ein, mit den Künstlern Lauriane Miara und Bernard Geoffroy anlässlich der Vernissage ihrer

ausstellung in der Galerie.

Ein Toast auf die Kreation und die Begegnung!

Italiano :

Vi invitiamo a condividere un momento di convivialità con gli artisti Lauriane Miara e Bernard Geoffroy, in occasione dell’inaugurazione della loro mostra in galleria

mostra in galleria.

Un brindisi alla creazione e all’incontro!

Espanol :

Le invitamos a compartir un momento de convivencia con los artistas Lauriane Miara y Bernard Geoffroy, con motivo de la inauguración de su exposición en la galería

exposición en la galería.

Un brindis por la creación y el encuentro

L’événement Vernissage Rencontre avec Lauriane Miara & Bernard Geoffroy Samoëns a été mis à jour le 2025-05-19 par Office de Tourisme de Samoëns