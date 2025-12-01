Vernissage Ricardo Ponce et Hubert Dupilot

Valence Drôme

Tarif : – –

Date :

Début : 2025-12-12 18:30:00

fin : 2025-12-13

Date(s) :

2025-12-12

Venez découvrir les oeuvres de Ricardo Ponce et Hubert Dupilot !

Performance à quatre mains, avec la présence d’Hubert Dupilot, artiste expressionniste, peintre de Rouen.

.

Différents lieux Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 12 85 22 35 ricardo.poncerodriguez@sfr.fr

English :

Come and discover the works of Ricardo Ponce and Hubert Dupilot!

Four-handed performance, with Hubert Dupilot, expressionist artist and painter from Rouen.

