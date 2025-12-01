Vernissage Ricardo Ponce et Hubert Dupilot Valence
Vernissage Ricardo Ponce et Hubert Dupilot Valence vendredi 12 décembre 2025.
Venez découvrir les oeuvres de Ricardo Ponce et Hubert Dupilot !
Performance à quatre mains, avec la présence d’Hubert Dupilot, artiste expressionniste, peintre de Rouen.
Différents lieux Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 12 85 22 35 ricardo.poncerodriguez@sfr.fr
Come and discover the works of Ricardo Ponce and Hubert Dupilot!
Four-handed performance, with Hubert Dupilot, expressionist artist and painter from Rouen.
L’événement Vernissage Ricardo Ponce et Hubert Dupilot Valence a été mis à jour le 2025-12-03 par Valence Romans Tourisme