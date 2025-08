Vernissage SOMNIUM Luc Doerflinger La Plomberie Centre d’Art Contemporain Épinal

Vernissage SOMNIUM Luc Doerflinger La Plomberie Centre d’Art Contemporain Épinal vendredi 19 septembre 2025.

Vernissage SOMNIUM Luc Doerflinger

La Plomberie Centre d’Art Contemporain 46 Bis rue Saint-Michel, 88000 EPINAL Épinal Vosges

L’œuvre de l’artiste nancéien Luc Doerflinger est à la fois dense, hybride et profondément poétique, explore les zones troubles de la perception et de la mémoire.

Depuis plusieurs décennies, il développe un travail singulier mêlant peinture, dessin, gravure et installations lumineuses. À rebours de la frénésie visuelle contemporaine, Luc Doerflinger cultive un art du silence et de l’étrangeté, où le décalage devient langage. Il invite à ralentir, à ressentir, à voir autrement.

Exposition visible du 20 septembre au 12 décembre 2025.Tout public

English :

The work of Nancy-based artist Luc Doerflinger is dense, hybrid and deeply poetic, exploring the murky zones of perception and memory.

For several decades, he has been developing a singular body of work combining painting, drawing, engraving and light installations. In contrast to contemporary visual frenzy, Luc Doerflinger cultivates an art of silence and strangeness, where discrepancy becomes language. He invites us to slow down, to feel, to see differently.

On view from September 20 to December 12, 2025.

German :

Das Werk des in Nancy geborenen Künstlers Luc Doerflinger ist zugleich dicht, hybrid und zutiefst poetisch. Es erforscht die trüben Bereiche der Wahrnehmung und des Gedächtnisses.

Seit mehreren Jahrzehnten entwickelt er ein einzigartiges Werk, das Malerei, Zeichnungen, Gravuren und Lichtinstallationen miteinander verbindet. Als Gegenpol zum zeitgenössischen visuellen Rausch kultiviert Luc Doerflinger eine Kunst der Stille und der Fremdheit, in der die Diskrepanz zur Sprache wird. Er lädt dazu ein, sich zu verlangsamen, zu fühlen und anders zu sehen.

Die Ausstellung ist vom 20. September bis zum 12. Dezember 2025 zu sehen.

Italiano :

L’opera dell’artista di Nancy Luc Doerflinger è densa, ibrida e profondamente poetica, ed esplora le zone torbide della percezione e della memoria.

Da diversi decenni sviluppa un singolare corpus di opere che combina pittura, disegno, incisione e installazioni luminose. In contrasto con la frenesia visiva contemporanea, Luc Doerflinger coltiva un’arte del silenzio e della stranezza, in cui la discrepanza diventa linguaggio. Ci invita a rallentare, a sentire, a vedere in modo diverso.

In mostra dal 20 settembre al 12 dicembre 2025.

Espanol :

La obra de Luc Doerflinger, artista afincado en Nancy, es densa, híbrida y profundamente poética, y explora las zonas turbias de la percepción y la memoria.

Desde hace varias décadas, desarrolla una obra singular que combina pintura, dibujo, grabado e instalaciones de luz. En contraste con el frenesí visual contemporáneo, Luc Doerflinger cultiva un arte del silencio y la extrañeza, en el que la discrepancia se convierte en lenguaje. Nos invita a ralentizarnos, a sentir, a ver de otra manera.

Del 20 de septiembre al 12 de diciembre de 2025.

