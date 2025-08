Vernissage « Sortir du Bois » et « S’installer » Caserne Mellinet/La Générale Nantes

Vernissage « Sortir du Bois » et « S’installer » Caserne Mellinet/La Générale Nantes jeudi 4 septembre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-09-04 18:00 –

Gratuit : oui gratuit Tout public

Pour ce premier évènement de la rentrée à la Générale, on vous donne rendez-vous à un vernissage mêlant deux expositions :- « Sortir du Bois » par Iris Devauze, Léo Moisy et Mélissa Sira Traoré de l’association Wild Side- « S’installer » par Camille HervouetLes artistes vous présenteront leurs œuvres lors d’une courte visite, qui sera suivie d’un buffet et d’un DJ set pour prolonger les échanges dans une ambiance festive et conviviale.Visible jusqu’au 23 septembre.

Caserne Mellinet/La Générale Malakoff – Saint-Donatien Nantes 44000

https://www.facebook.com/events/619258631203267/?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A[%7B%22extra_data%22%3A%22%22%2C%22mechanism%22%3A%22surface%22%2C%22surface%22%3A%22groups_highlight_units%22%7D%2C%7B%22extra_data%22%3A%22%22%2C%22mechanism%22%3A%22your_upcoming_events_unit%22%2C%22surface%22%3A%22bookmark%22%7D]%2C%22ref_notif_type%22%3Anull%7D