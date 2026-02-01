VERNISSAGE ST-CYP’ART ANY TRAN-MROZINSKI Rue Verdi Saint-Cyprien
Rue Verdi Grand Stade les Capellans Saint-Cyprien Pyrénées-Orientales
Début : 2026-02-26 18:00:00
fin : 2026-02-26
2026-02-26
Jeudi 26 février 2026 à 18h > Vernissage de l’exposition St-Cyp’Art au détour des œuvres de Any Tran-Mrozinski à Grand Stade les Capellans.
Exposition du 27 février au 17 avril du lundi au vendredi de 8h à 21h
Samedi, dimanche et jours fériés de…
66750 Pyrénées-Orientales Occitanie
English :
Thursday February 26, 2026 at 6pm > Opening of the exhibition St-Cyp?Art au détour des ?uvres by Any Tran-Mrozinski at Grand Stade les Capellans.
Exhibition from February 27 to April 17, Monday to Friday, 8am to 9pm
Saturday, Sunday and public holidays from…
