VERNISSAGE ST-CYP’ART ANY TRAN-MROZINSKI Rue Verdi Saint-Cyprien

VERNISSAGE ST-CYP’ART ANY TRAN-MROZINSKI

Rue Verdi Grand Stade les Capellans Saint-Cyprien Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-26 18:00:00

fin : 2026-02-26

Date(s) :

2026-02-26

Jeudi 26 février 2026 à 18h > Vernissage de l’exposition St-Cyp’Art au détour des œuvres de Any Tran-Mrozinski à Grand Stade les Capellans.

Exposition du 27 février au 17 avril du lundi au vendredi de 8h à 21h

Samedi, dimanche et jours fériés de…

.

Rue Verdi Grand Stade les Capellans Saint-Cyprien 66750 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 37 32 00

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Thursday February 26, 2026 at 6pm > Opening of the exhibition St-Cyp?Art au détour des ?uvres by Any Tran-Mrozinski at Grand Stade les Capellans.

Exhibition from February 27 to April 17, Monday to Friday, 8am to 9pm

Saturday, Sunday and public holidays from…

L’événement VERNISSAGE ST-CYP’ART ANY TRAN-MROZINSKI Saint-Cyprien a été mis à jour le 2026-02-09 par CDT66