VERNISSAGE ST-CYP’ART CORINNE RAMPELLE & FRANCINE MASSÉ FRADÉ Médiathèque Prosper Mérimée Saint-Cyprien

VERNISSAGE ST-CYP’ART CORINNE RAMPELLE & FRANCINE MASSÉ FRADÉ
Médiathèque Prosper Mérimée 1 rue François Arago Saint-Cyprien Pyrénées-Orientales
Jeudi 15 janvier 2026 à 18h > Vernissage de l’exposition St-Cyp’Art au détour des œuvres de Corinne Rampelle & Francine Massé Fradé à la Médiathèque Prosper Mérimée.
Exposition visible du jeudi 15 janvier au samedi 7 mars 2026, du mardi au vendredi…
English :
Thursday January 15, 2026 at 6pm > Opening of the exhibition St-Cyp?Art au détour by Corinne Rampelle & Francine Massé Fradé at the Médiathèque Prosper Mérimée.
On view from Thursday January 15 to Saturday March 7, 2026, from Tuesday to Friday…
