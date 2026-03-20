Vernissage — Sur un plateau d’argent — Richard Fauguet Centre d’art contemporain de Lacoux Cacl Plateau d’Hauteville

Vernissage — Sur un plateau d’argent — Richard Fauguet
Centre d’art contemporain de Lacoux Cacl Ancienne école mairie Plateau d’Hauteville Ain
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-18 14:00:00
fin : 2026-04-18 18:00:00
Date(s) :
2026-04-18
Le Cacl revient pour une 55e saison ! Richard Fauguet ouvre le bal avec ses sculptures qui requestionnent la place d’objets du quotidien, et détournent leurs utilités.
— Plus de détails de cette journée par mail mediation.caclacoux@gmail.com
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Centre d’art contemporain de Lacoux Cacl Ancienne école mairie Plateau d’Hauteville 01110 Ain Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 42 56 04 38 mediation.caclacoux@gmail.com
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English :
The Cacl returns for its 55th season! Richard Fauguet opens the ball with his sculptures that question the place of everyday objects, and divert their utility.
? Further details of this day by e-mail: mediation.caclacoux@gmail.com
L’événement Vernissage — Sur un plateau d’argent — Richard Fauguet Plateau d’Hauteville a été mis à jour le 2026-03-18 par Office de Tourisme du Haut-Bugey