Vernissage Un Petit Château Expo Galerie « Un Petit Château » Lauzun

Vernissage Un Petit Château Expo Galerie « Un Petit Château » Lauzun samedi 9 août 2025.

Vernissage Un Petit Château Expo

Galerie « Un Petit Château » 17 rue Taillefer Lauzun Lot-et-Garonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-09

fin : 2025-08-09

Date(s) :

2025-08-09

À l’occasion de l’exposition organisée par la maison d’hôtes « Un Petit Château », venez nombreux au vernissage pour contempler les œuvres de la plasticienne Tina Loat. Ouvert à tous. L’artiste vous offre une autre vision de ses peintures, un autre support, une autre dimension.

À l’occasion de l’exposition organisée par la maison d’hôtes « Un Petit Château », venez nombreux au vernissage pour contempler les œuvres de la plasticienne Tina Loat. Ouvert à tous. L’artiste vous offre une autre vision de ses peintures, un autre support, une autre dimension. .

Galerie « Un Petit Château » 17 rue Taillefer Lauzun 47410 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 79 77 27 19

English : Vernissage Un Petit Château Expo

On the occasion of the exhibition organized by the guest house « Un Petit Château », come along to the vernissage to contemplate the works of visual artist Tina Loat. Open to all. The artist offers you another vision of her paintings, another medium, another dimension.

German : Vernissage Un Petit Château Expo

Anlässlich der vom Gästehaus « Un Petit Château » organisierten Ausstellung kommen Sie zahlreich zur Vernissage, um die Werke der Künstlerin Tina Loat zu bewundern. Die Veranstaltung ist für alle offen. Die Künstlerin bietet Ihnen eine andere Sicht auf ihre Bilder, einen anderen Untergrund, eine andere Dimension.

Italiano :

Per celebrare la mostra organizzata dalla pensione « Un Petit Château », partecipate al vernissage per ammirare le opere dell’artista visiva Tina Loat. Aperto a tutti. L’artista vi offre un’altra visione dei suoi dipinti, un altro mezzo, un’altra dimensione.

Espanol : Vernissage Un Petit Château Expo

Para celebrar la exposición organizada por la casa de huéspedes « Un Petit Château », venga al preestreno y admire las obras de la artista plástica Tina Loat. Abierto a todos. La artista le ofrece otra visión de sus cuadros, otro soporte, otra dimensión.

L’événement Vernissage Un Petit Château Expo Lauzun a été mis à jour le 2025-07-31 par OT du Pays de Lauzun