Vernissage Vestiges sensibles et Hors saison Rue Kergillouard Ploumagoar

PloumExpo invite au vernissage des expositions Vestiges sensibles et Hors saison. Un moment convivial pour rencontrer Coline Jourdan et Bastien Duval, deux photographes qui explorent la mémoire des paysages à travers des regards sensibles et complémentaires. .
Rue Kergillouard PloumExpo Ploumagoar 22970 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 11 10 10
