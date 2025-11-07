Vernissage Vestiges sensibles et Hors saison Rue Kergillouard Ploumagoar

Vernissage Vestiges sensibles et Hors saison

Rue Kergillouard PloumExpo Ploumagoar Côtes-d’Armor

Début : 2025-11-07 18:30:00

fin : 2025-11-07

Date(s) :

2025-11-07

PloumExpo invite au vernissage des expositions Vestiges sensibles et Hors saison. Un moment convivial pour rencontrer Coline Jourdan et Bastien Duval, deux photographes qui explorent la mémoire des paysages à travers des regards sensibles et complémentaires. .

Rue Kergillouard PloumExpo Ploumagoar 22970 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 11 10 10

