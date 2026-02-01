Vernissage -Voyage de Kosta Médiathèque de Laleu La Rochelle

Vernissage -Voyage de Kosta

Médiathèque de Laleu 10 rue Montréal 17000 La Rochelle La Rochelle Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-20 17:00:00

fin : 2026-02-20 18:00:00

Date(s) :

2026-02-20

Exposition Voyage de Kosta. Venez rencontrer l’artiste et échanger avec lui sur son parcours et ses œuvres lors du vernissage de l’exposition ce vendredi 20 février à 17h.

.

Médiathèque de Laleu 10 rue Montréal 17000 La Rochelle La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 42 25 58 mediatheque.laleu@ville-larochelle.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Voyage de Kosta exhibition. Come and meet the artist and talk to him about his career and his work at the exhibition opening on Friday February 20 at 5pm.

L’événement Vernissage -Voyage de Kosta La Rochelle a été mis à jour le 2026-02-15 par Nous La Rochelle