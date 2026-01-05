VERNISSAGE YANNICK VERNHES

Square Georges Auric Lodève Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-16

fin : 2026-01-16

Date(s) :

2026-01-16

Loin du cliché convenu d’une ville surexposée avec ses canaux bucoliques pour les amourettes naissantes, la photographie ici nous raconte que l’on peut se sentir englouti d’un sentiment poétique dilué dans un voyage intérieur.

Il faut se laisser porter par le flot de l’image.

Loin du cliché convenu d’une ville surexposée avec ses canaux bucoliques pour les amourettes naissantes, la photographie ici nous raconte que l’on peut se sentir englouti d’un sentiment poétique dilué dans un voyage intérieur.

Une sorte de vaporetto qui glisse lentement vers la mélancolie. .

Square Georges Auric Lodève 34700 Hérault Occitanie +33 4 34 79 04 42

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Far from the conventional cliché of an overexposed city with bucolic canals for budding romances, the photography here tells us that we can feel engulfed by a poetic feeling diluted in an inner journey.

L’événement VERNISSAGE YANNICK VERNHES Lodève a été mis à jour le 2026-01-03 par 34 OT LODEVOIS ET LARZAC