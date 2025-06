VERN’ON FIRE FESTIVAL Concert à la bougie au Château de Bizy Château de Bizy Vernon 11 juillet 2025 21:00

Eure

VERN’ON FIRE FESTIVAL Concert à la bougie au Château de Bizy Château de Bizy Avenue Maréchal de Lattre de Tassigny Vernon Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-11 21:00:00

fin : 2025-07-11 22:30:00

Date(s) :

2025-07-11

Un week-end enflammé pour lancer l’été à Vernon !

Trois jours de fête, de musique et de spectacle pour tous les publics. Entre concert classique à la bougie, ambiance 90’s et feu d’artifice, Vern’On Fire Festival promet un début d’été spectaculaire !

Vendredi 11 juillet 21h à 22h30

Concert à la bougie au Château de Bizy

Un moment magique avec un orchestre philharmonique interprétant les musiques cultes du cinéma… le tout éclairé à la lueur des bougies dans le cadre enchanteur du château.

Un week-end enflammé pour lancer l’été à Vernon !

Trois jours de fête, de musique et de spectacle pour tous les publics. Entre concert classique à la bougie, ambiance 90’s et feu d’artifice, Vern’On Fire Festival promet un début d’été spectaculaire !

Vendredi 11 juillet 21h à 22h30

Concert à la bougie au Château de Bizy

Un moment magique avec un orchestre philharmonique interprétant les musiques cultes du cinéma… le tout éclairé à la lueur des bougies dans le cadre enchanteur du château. .

Château de Bizy Avenue Maréchal de Lattre de Tassigny

Vernon 27200 Eure Normandie +33 2 32 51 00 82

English : VERN’ON FIRE FESTIVAL Concert à la bougie au Château de Bizy

A fiery weekend to kick off summer in Vernon!

Three days of festivities, music and entertainment for all ages. From classical candlelit concerts to 90?s ambiance and fireworks, the Vernon On Fire Festival promises a spectacular start to the summer!

? Friday, July 11 ? 9pm to 10:30pm

Candlelight concert at Château de Bizy

A magical moment with a philharmonic orchestra performing cult cinema music? all lit by candlelight in the enchanting setting of the château.

German :

Ein feuriges Wochenende, um den Sommer in Vernon einzuläuten!

Drei Tage voller Party, Musik und Unterhaltung für alle Altersgruppen. Zwischen klassischen Konzerten bei Kerzenlicht, 90er Jahre Atmosphäre und Feuerwerk verspricht das Vern?On Fire Festival einen spektakulären Sommerbeginn!

? Freitag, 11. Juli ? 21h bis 22h30

Konzert bei Kerzenschein im Schloss Bizy

Ein magischer Moment mit einem Philharmonieorchester, das Kultfilmmusik interpretiert? und das alles bei Kerzenlicht in der zauberhaften Umgebung des Schlosses.

Italiano :

Un weekend di fuochi d’artificio per inaugurare l’estate a Vernon!

Tre giorni di festeggiamenti, musica e intrattenimento per tutte le età. Con concerti classici a lume di candela, un’atmosfera anni ’90 e fuochi d’artificio, il Vernon On Fire Festival promette un inizio d’estate spettacolare!

? Venerdì 11 luglio ? Dalle 21.00 alle 22.30

Concerto a lume di candela al Castello di Bizy

Un momento magico con un’orchestra filarmonica che esegue musiche di film cult, il tutto illuminato a lume di candela nell’incantevole cornice del castello.

Espanol :

Un fin de semana de fuegos artificiales para inaugurar el verano en Vernon

Tres días de fiesta, música y entretenimiento para todas las edades. Con conciertos clásicos a la luz de las velas, ambiente de los 90 y fuegos artificiales, el Festival Vernon On Fire promete un comienzo de verano espectacular

? Viernes 11 de julio ? de 21.00 a 22.30 h

Concierto a la luz de las velas en el Château de Bizy

Un momento mágico con una orquesta filarmónica interpretando música de películas de culto… todo iluminado a la luz de las velas en el encantador marco del castillo.

L’événement VERN’ON FIRE FESTIVAL Concert à la bougie au Château de Bizy Vernon a été mis à jour le 2025-06-20 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération