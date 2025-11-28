Vernon scintille 2025 Animations du Club des Commerçants Vernon

Vernon scintille 2025 Animations du Club des Commerçants

Les commerçants de Vernon proposent tout au long du mois de décembre une série d’animations pour accompagner l’arrivée des fêtes. Les festivités débuteront le samedi 6 décembre à 15h au Jardin des Arts avec l’aubade de Noël, interprétée par la fanfare de Tourny. L’ambiance se poursuivra les mercredis 10 et 17 décembre les mascottes Disney déambuleront dans le centre-ville, avec un premier passage à 11h place De-Gaulle puis un second en fin d’après-midi, vers 16h, place Barette.

Le samedi 13 décembre donnera lieu à deux moments forts. À 11h, le Père Noël sera présent pour rencontrer les enfants et distribuer des chocolats. À 16h, une grande parade Disney animera de nouveau les rues, pour offrir une parenthèse enchantée à toute la famille.

En parallèle, le grand jeu des commerçants se déroulera du 28 novembre au 31 décembre. Un jeu de l’oie, organisé avec les commerçants du marché, permettra aux participants de tenter leur chance et de remporter de nombreux lots. Une belle occasion de profiter de l’ambiance de Noël tout en soutenant les commerces locaux. .

