Vernon scintille 2025 Ateliers créatifs Vernon

Place de Gaulle Vernon Eure
Début : Samedi Samedi 2025-12-06 10:00:00
Venez écrire votre lettre au Père Noël et fabriquer vos décorations de Noël pour rendre vos fêtes encore plus magiques !
A partir de 3 ans. .
Place de Gaulle Vernon 27200 Eure Normandie +33 800 02 72 00
