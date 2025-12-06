Vernon scintille 2025 Ateliers créatifs Vernon

Vernon scintille 2025 Ateliers créatifs

Place de Gaulle Vernon Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2025-12-06 10:00:00

fin : 2025-12-07 12:00:00

Date(s) :

2025-12-06

Venez écrire votre lettre au Père Noël et fabriquer vos décorations de Noël pour rendre vos fêtes encore plus magiques !

A partir de 3 ans. .

Place de Gaulle Vernon 27200 Eure Normandie +33 800 02 72 00

English : Vernon scintille 2025 Ateliers créatifs

