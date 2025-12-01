Vernon scintille 2025 Balades contées de Noël Vernon
Vernon scintille 2025 Balades contées de Noël Vernon samedi 20 décembre 2025.
Vernon scintille 2025 Balades contées de Noël
Place Barette Vernon Eure
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2025-12-20 10:00:00
fin : 2025-12-21 12:00:00
Date(s) :
2025-12-20
Au départ de la Mairie, laissez-vous guider par la magie des contes à travers un parcours enchanteur qui fera rêver petits et grands.
Inscription obligatoire par email chloe@normandy-experience.fr .
Place Barette Vernon 27200 Eure Normandie +33 800 02 72 00
English : Vernon scintille 2025 Balades contées de Noël
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Vernon scintille 2025 Balades contées de Noël Vernon a été mis à jour le 2025-11-21 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération