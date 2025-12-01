Vernon scintille 2025 Balades contées de Noël Vernon

Vernon scintille 2025 Balades contées de Noël

Place Barette Vernon Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2025-12-20 10:00:00

fin : 2025-12-21 12:00:00

Date(s) :

2025-12-20

Au départ de la Mairie, laissez-vous guider par la magie des contes à travers un parcours enchanteur qui fera rêver petits et grands.

Inscription obligatoire par email chloe@normandy-experience.fr .

Place Barette Vernon 27200 Eure Normandie +33 800 02 72 00

