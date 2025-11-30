Vernon scintille 2025 Concert Chorus Semper Viret Place Barette Vernon
Place Barette Mairie de Vernon Vernon Eure
Début : 2025-11-30 15:30:00
fin : 2025-11-30
2025-11-30
Le chœur Chorus Semper Viret vous propose un moment musical chaleureux, porté par un répertoire harmonieux et accessible à tous. Une belle parenthèse à partager en ce début d’hiver. .
Place Barette Mairie de Vernon Vernon 27200 Eure Normandie +33 800 02 72 00
