Vernon scintille 2025 Contes de Noël Cookie Cat Café Vernon

Vernon scintille 2025 Contes de Noël
Cookie Cat Café 52 rue d’Albufera Vernon Eure
Début : Samedi Samedi 2025-12-20 11:15:00
fin : 2025-12-21
2025-12-20
Plongez dans la magie de Noël avec deux lectures de contes et un chocolat chaud.
Au programme:
– 9h45 2-4 ans
– 10h30 5-7 ans
– 11h15 8-11 ans .
Cookie Cat Café 52 rue d'Albufera Vernon 27200 Eure Normandie
L’événement Vernon scintille 2025 Contes de Noël Vernon a été mis à jour le 2025-11-21 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération