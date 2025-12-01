Vernon scintille 2025 Contes de Noël Cookie Cat Café Vernon

Vernon scintille 2025 Contes de Noël

Cookie Cat Café 52 rue d’Albufera Vernon Eure

Plongez dans la magie de Noël avec deux lectures de contes et un chocolat chaud.

Au programme:

– 9h45 2-4 ans

– 10h30 5-7 ans

– 11h15 8-11 ans .

