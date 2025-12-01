Vernon scintille 2025 Gravure sur chocolat Vernon

Vernon scintille 2025 Gravure sur chocolat

Place Barette Vernon Eure

Début : Mardi Mardi 2025-12-23 14:00:00

fin : 2025-12-24 17:00:00

2025-12-23

Animation gourmande pour les enfants ! Venez créer votre chocolat personnalisé avec l’aide d’un sculpteur professionnel. Chaque enfant repart avec sa petite œuvre à savourer ou à offrir ! .

Place Barette Vernon 27200 Eure Normandie +33 800 02 72 00

