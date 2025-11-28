Vernon scintille 2025 Lancement des illuminations Vernon

Vernon scintille 2025 Lancement des illuminations

Vin chaud, chocolat chaud, pain d’épice et chocolats… La restauration municipale vous régale toute la soirée ! Profitez également de l’animation graffiti avant de repartir avec votre photo souvenir avec le Père Noël et un cadeau de notre Calendrier de l’Avent 100 % gagnant.

Vous venez d’emménager à Vernon ? Le stand d’Accueil des Nouveaux Arrivants vous attend toute la soirée !

Au programme

– Dès 17h déambulation et chorale de Noël en partenariat avec le studio de Vernon

– A partir de 17h45 lancement des illuminations et show laser

– 18h15 Spectacle sur scène .

Place de Gaulle Vernon 27200 Eure Normandie +33 800 02 72 00

