Vernon scintille 2025 Le panorama enchanté

Place de Paris Vernon Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi Vendredi 2025-12-12 12:00:00

fin : 2025-12-16 19:00:00

Date(s) :

2025-12-12 2025-12-13 2025-12-14 2025-12-15 2025-12-17 2025-12-18 2025-12-19 2025-12-20 2025-12-21 2025-12-22 2025-12-24 2025-12-26 2025-12-28

Prenez de la hauteur pour les fêtes ! Une Grande Roue de 20 m vous attend en face du cinéma de Vernon.

️ Tarif 3 € par personne .

Place de Paris Vernon 27200 Eure Normandie +33 800 02 72 00

English : Vernon scintille 2025 Le panorama enchanté

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Vernon scintille 2025 Le panorama enchanté Vernon a été mis à jour le 2025-11-21 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération