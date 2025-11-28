Vernon scintille 2025 Le petit train Vernon

Vernon scintille 2025 Le petit train

Début : Samedi 2025-11-28 16:30:00

fin : 2025-12-05 19:00:00

2025-11-28 2025-12-05 2025-12-06 2025-12-10 2025-12-12 2025-12-17 2025-12-19

Du 28 novembre au 19 décembre, le petit train vous attend pour une balade festive au cœur de Vernon.

Départ Place De-Gaulle, à côté de la Mie Câline. .

Place De Gaulle Vernon 27200 Eure Normandie +33 800 02 72 00

