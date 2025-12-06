Vernon scintille 2025 Marché de Noël Rue Charles Joseph Riquier Vernon

Vernon scintille 2025 Marché de Noël

Rue Charles Joseph Riquier Espace Philippe-Auguste Vernon Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-06 10:00:00

fin : 2025-12-06 19:00:00

Date(s) :

2025-12-06 2025-12-07

L’esprit des fêtes s’installe à l’Espace Philippe-Auguste le temps d’un week-end convivial, organisé par le Club des commerçants.

Artisans, gourmandises, idées cadeaux et ambiance chaleureuse vous attendent pour préparer Noël en douceur.

Entrée libre. .

Rue Charles Joseph Riquier Espace Philippe-Auguste Vernon 27200 Eure Normandie +33 800 02 72 00

English : Vernon scintille 2025 Marché de Noël

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Vernon scintille 2025 Marché de Noël Vernon a été mis à jour le 2025-11-21 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération