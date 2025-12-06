Vernon scintille 2025 Marché de Noël Rue Charles Joseph Riquier Vernon
Vernon scintille 2025 Marché de Noël Rue Charles Joseph Riquier Vernon samedi 6 décembre 2025.
Vernon scintille 2025 Marché de Noël
Rue Charles Joseph Riquier Espace Philippe-Auguste Vernon Eure
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-06 10:00:00
fin : 2025-12-06 19:00:00
Date(s) :
2025-12-06 2025-12-07
L’esprit des fêtes s’installe à l’Espace Philippe-Auguste le temps d’un week-end convivial, organisé par le Club des commerçants.
Artisans, gourmandises, idées cadeaux et ambiance chaleureuse vous attendent pour préparer Noël en douceur.
Entrée libre. .
Rue Charles Joseph Riquier Espace Philippe-Auguste Vernon 27200 Eure Normandie +33 800 02 72 00
English : Vernon scintille 2025 Marché de Noël
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Vernon scintille 2025 Marché de Noël Vernon a été mis à jour le 2025-11-21 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération