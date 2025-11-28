Vernon scintille 2025

Vernon Eure

Tarif : – –

Date : 2025-11-28

Début : 2025-11-28

fin : 2025-12-28

Date(s) :

2025-11-28

La magie des fêtes revient bientôt à Vernon !

Le programme 2025 est en préparation… encore un peu de patience avant de découvrir toutes les animations qui illumineront la ville en décembre. .

Vernon 27200 Eure Normandie +33 800 02 72 00

L’événement Vernon scintille 2025 Vernon a été mis à jour le 2025-11-14 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération