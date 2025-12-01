Vernon scintille 2025 Vernon Scintille dans les quartiers Vernon
Vernon scintille 2025 Vernon Scintille dans les quartiers Vernon mercredi 17 décembre 2025.
Vernon scintille 2025 Vernon Scintille dans les quartiers
Place des Animations Vernon Eure
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-17 15:00:00
fin : 2025-12-17 18:00:00
Date(s) :
2025-12-17
Magie de Noël au rendez-vous sculptures sur ballons, maquillage festif et mascotte pour émerveiller petits et grands ! .
Place des Animations Vernon 27200 Eure Normandie +33 800 02 72 00
English : Vernon scintille 2025 Vernon Scintille dans les quartiers
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Vernon scintille 2025 Vernon Scintille dans les quartiers Vernon a été mis à jour le 2025-11-21 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération