Vernon scintille 2025 Vernon Scintille dans les quartiers Vernon

Vernon scintille 2025 Vernon Scintille dans les quartiers

Place des Animations Vernon Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-17 15:00:00

fin : 2025-12-17 18:00:00

Date(s) :

2025-12-17

Magie de Noël au rendez-vous sculptures sur ballons, maquillage festif et mascotte pour émerveiller petits et grands ! .

Place des Animations Vernon 27200 Eure Normandie +33 800 02 72 00

English : Vernon scintille 2025 Vernon Scintille dans les quartiers

