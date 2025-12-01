Vernon scintille 2025 Visite du père Noël Vernon
Vernon scintille 2025 Visite du père Noël Vernon dimanche 21 décembre 2025.
Vernon scintille 2025 Visite du père Noël
Place Barette Vernon Eure
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-21 14:00:00
fin : 2025-12-21 17:00:00
Date(s) :
2025-12-21
Venez rencontrer le Père Noël qui se promènera à travers les différentes animations du village de Noël ! .
Place Barette Vernon 27200 Eure Normandie +33 800 02 72 00
English : Vernon scintille 2025 Visite du père Noël
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Vernon scintille 2025 Visite du père Noël Vernon a été mis à jour le 2025-11-21 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération