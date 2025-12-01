Vernon scintille 2025 Visite du père Noël Vernon

Place Barette Vernon Eure

Tarif : – –

Début : 2025-12-21 14:00:00
fin : 2025-12-21 17:00:00

2025-12-21

Venez rencontrer le Père Noël qui se promènera à travers les différentes animations du village de Noël !   .

Place Barette Vernon 27200 Eure Normandie 

L’événement Vernon scintille 2025 Visite du père Noël Vernon a été mis à jour le 2025-11-21 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération