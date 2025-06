Vernon Skate Contest Skate park de Vernonnet Vernon 28 juin 2025 10:00

Vernon Skate Contest Skate park de Vernonnet Route de Giverny Vernon Eure

Début : 2025-06-28 10:00:00

fin : 2025-06-28 22:00:00

2025-06-28

Le samedi 28 juin, le skatepark de Vernonnet accueillera une nouvelle édition du Vernon Skate Contest, devenu un rendez-vous estival incontournable pour les passionnés de skateboard. Venez vivre une journée 100 % skate, rythmée par les riders prêts à décrocher la coupe, par l’ambiance du public, des DJ sets … ainsi que des food-trucks.

De 10h à 12h, le public, encadré par un professionnel, pourra s’initier au skateboard. L’occasion idéale pour découvrir ou redécouvrir ce sport, dans une ambiance conviviale et accessible à tous.

Dès 14h, place à la compétition officielle aux côtés de skaters venus des quatre coins du monde. Parmi eux, plusieurs grands noms de la discipline, dont Adrien Bulard, vainqueur des deux dernières éditions, ainsi qu’Alex Mizurof, Klebert Fabiano, Paul Gallelli et bien d’autres. Trois phases qualificatives se succéderont jusqu’à 17h30, avant la grande finale.

À 18h30, la remise des prix mettra à l’honneur les figures les plus audacieuses et les performances les plus impressionnantes.

À partir de 19h, tous les amateurs pourront se challenger lors du traditionnel Stuff for Tricks , un concours de figures ouvert à tous, sans inscription préalable. L’occasion de briller à votre tour, quel que soit votre niveau !

Entre figures spectaculaires, ambiance festive, DJ sets et food-trucks, tous les ingrédients sont là pour faire du Vernon Skate Contest un moment fort de l’été.

Skate park de Vernonnet Route de Giverny

Vernon 27200 Eure Normandie +33 800 02 72 00

English : Vernon Skate Contest

On Saturday June 28, the Vernonnet skatepark will be hosting another edition of the Vernon Skate Contest, which has become a must-attend summer event for skateboard enthusiasts. Come and enjoy a 100% skateboarding day, with riders ready to take down the cup, a lively audience, DJ sets? and food-trucks.

From 10 a.m. to 12 p.m., the public will be able to learn to skateboard under the guidance of a professional. The ideal opportunity to discover or rediscover this sport, in a friendly atmosphere accessible to all.

From 2pm onwards, it’s time for the official competition, alongside skaters from all over the world. Among them are some of the biggest names in the sport, including Adrien Bulard, winner of the last two editions, as well as Alex Mizurof, Klebert Fabiano, Paul Gallelli and many others. Three qualifying rounds will take place until 5:30pm, before the grand final.

At 6:30 p.m., the prize-giving ceremony will honor the most daring figures and the most impressive performances.

From 7pm onwards, fans will be able to challenge themselves at the traditional « Stuff for Tricks », a tricks competition open to all, with no prior registration required. It’s your chance to shine, whatever your level!

With its spectacular tricks, festive atmosphere, DJ sets and food-trucks, the Vernon Skate Contest is sure to be a highlight of the summer.

German :

Am Samstag, den 28. Juni, findet im Skatepark von Vernonnet eine neue Ausgabe des Vernon Skate Contest statt, der sich zu einem unumgänglichen Sommertermin für Skateboard-Fans entwickelt hat. Erleben Sie einen Tag, der zu 100 % aus Skateboarding besteht und von den Fahrern, die bereit sind, den Pokal zu holen, der Stimmung des Publikums, den DJ-Sets? sowie den Foodtrucks bestimmt wird.

Von 10 bis 12 Uhr kann das Publikum unter professioneller Anleitung das Skateboarden erlernen. Die ideale Gelegenheit, diesen Sport in einer geselligen und für alle zugänglichen Atmosphäre zu entdecken oder wiederzuentdecken.

Ab 14 Uhr beginnt der offizielle Wettbewerb mit Skatern aus der ganzen Welt. Unter ihnen befinden sich mehrere große Namen der Disziplin, darunter Adrien Bulard, der Sieger der letzten beiden Ausgaben, sowie Alex Mizurof, Klebert Fabiano, Paul Gallelli und viele andere. Bis 17:30 Uhr finden drei Qualifikationsrunden statt, bevor das große Finale stattfindet.

Um 18:30 Uhr findet die Preisverleihung statt, bei der die gewagtesten Tricks und die beeindruckendsten Leistungen geehrt werden.

Ab 19 Uhr können sich alle Amateure beim traditionellen « Stuff for Tricks » herausfordern, einem Trickwettbewerb, an dem jeder teilnehmen kann, ohne sich vorher anzumelden. Hier haben Sie die Möglichkeit, sich selbst zu übertreffen, unabhängig von Ihrem Niveau!

Spektakuläre Tricks, eine festliche Atmosphäre, DJ-Sets und Foodtrucks machen den Vernon Skate Contest zu einem Höhepunkt des Sommers.

Italiano :

Sabato 28 giugno, lo skatepark Vernonnet ospiterà un’altra edizione del Vernon Skate Contest, che è diventato un appuntamento estivo imperdibile per gli appassionati di skateboard. Venite a godervi una giornata 100% skateboard, con i rider pronti a conquistare la coppa, l’atmosfera del pubblico, i DJ set e i food-truck.

Dalle 10 alle 12, il pubblico potrà imparare a fare skateboard sotto la guida di un professionista. L’occasione perfetta per scoprire o riscoprire questo sport, in un’atmosfera amichevole e accessibile a tutti.

Dalle 14.00, è il momento della competizione ufficiale, con skater provenienti da tutto il mondo. Tra loro ci saranno alcuni dei più grandi nomi di questo sport, tra cui Adrien Bulard, vincitore delle ultime due edizioni, ma anche Alex Mizurof, Klebert Fabiano, Paul Gallelli e molti altri. Tre turni di qualificazione si svolgeranno fino alle 17.30, prima della grande finale.

Alle 18.30, la cerimonia di premiazione premierà le figure più audaci e le performance più impressionanti.

Dalle 19.00 in poi, tutti i dilettanti potranno sfidarsi nella tradizionale « Stuff for Tricks », una gara di trucchi aperta a tutti senza obbligo di iscrizione. È la vostra occasione per brillare, qualunque sia il vostro livello!

Con i suoi trucchi spettacolari, l’atmosfera festosa, i DJ set e i camioncini per il cibo, il Vernon Skate Contest sarà sicuramente il momento clou dell’estate.

Espanol :

El sábado 28 de junio, el skatepark Vernonnet acogerá una nueva edición del Vernon Skate Contest, que se ha convertido en una cita veraniega ineludible para los aficionados al skate. Ven a disfrutar de una jornada 100% skate, con los riders dispuestos a llevarse la copa, ambiente entre el público, DJ sets… y food-trucks.

De 10:00 a 12:00, el público podrá aprender a montar en monopatín bajo la dirección de un profesional. La ocasión perfecta para descubrir o redescubrir este deporte, en un ambiente agradable y accesible a todos.

A partir de las 14:00, será el momento de la competición oficial, con patinadores de todo el mundo. Entre ellos estarán algunos de los grandes nombres de este deporte, como Adrien Bulard, ganador de las dos últimas ediciones, así como Alex Mizurof, Klebert Fabiano, Paul Gallelli y muchos otros. Se celebrarán tres rondas clasificatorias hasta las 17.30 h, antes de la gran final.

A las 18.30, la ceremonia de entrega de premios honrará a las figuras más audaces y las actuaciones más impresionantes.

A partir de las 19.00 horas, todos los aficionados podrán desafiarse a sí mismos en el tradicional « Stuff for Tricks », un concurso de trucos abierto a todos, sin necesidad de inscripción previa. Es tu oportunidad de brillar, ¡sea cual sea tu nivel!

Con sus espectaculares trucos, su ambiente festivo, sus sesiones de DJ y sus food-trucks, el Vernon Skate Contest será sin duda uno de los acontecimientos más destacados del verano.

