Vernon Tout Court Vernon
Vernon Tout Court Vernon dimanche 26 avril 2026.
Vernon Tout Court
Rue de Gamilly Vernon Eure
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-26 09:30:00
fin : 2026-04-26
Date(s) :
2026-04-26
La Ville de Vernon et le SPN Vernon Athlétisme organisent sur le territoire de Vernon une course pédestre et une marche Vernon Tout Court .
Parcours
– 5/10 km- course labellisé championnat régional FFA
– 5 km marche
DÉPARTS
– 9h30 5 km Course
– 9h35 5 km Marche soumis à jugement et récompenses.
– 10h30 10 km Course
RENSEIGNEMENTS
– 02 32 64 39 00
– 06 03 10 12 60
Inscription en ligne https://in.njuko.com/vernon-tout-court-2026?fbclid=IwY2xjawQdGnBleHRuA2FlbQIxMABicmlkETI2OVltYmZnMjdDbDZmNkZpc3J0YwZhcHBfaWQQMjIyMDM5MTc4ODIwMDg5MgABHlCltYmTLksSLD79TI_gwRVM5-MM3TSbXNcxhqEj_H1FIxS4_b-Lm4kl1p39_aem_O0SNw9F1z6xUdzpBfaGCjQ¤tPage=select-competition .
Rue de Gamilly Vernon 27200 Eure Normandie
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English : Vernon Tout Court
L’événement Vernon Tout Court Vernon a été mis à jour le 2026-03-11 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération