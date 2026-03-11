Vernon Tout Court

Rue de Gamilly Vernon Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-26 09:30:00

fin : 2026-04-26

Date(s) :

2026-04-26

La Ville de Vernon et le SPN Vernon Athlétisme organisent sur le territoire de Vernon une course pédestre et une marche Vernon Tout Court .

Parcours

– 5/10 km- course labellisé championnat régional FFA

– 5 km marche

DÉPARTS

– 9h30 5 km Course

– 9h35 5 km Marche soumis à jugement et récompenses.

– 10h30 10 km Course

RENSEIGNEMENTS

– 02 32 64 39 00

– 06 03 10 12 60

Inscription en ligne https://in.njuko.com/vernon-tout-court-2026?fbclid=IwY2xjawQdGnBleHRuA2FlbQIxMABicmlkETI2OVltYmZnMjdDbDZmNkZpc3J0YwZhcHBfaWQQMjIyMDM5MTc4ODIwMDg5MgABHlCltYmTLksSLD79TI_gwRVM5-MM3TSbXNcxhqEj_H1FIxS4_b-Lm4kl1p39_aem_O0SNw9F1z6xUdzpBfaGCjQ¤tPage=select-competition .

Rue de Gamilly Vernon 27200 Eure Normandie

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English : Vernon Tout Court

L’événement Vernon Tout Court Vernon a été mis à jour le 2026-03-11 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération