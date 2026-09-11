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Veronika Bulycheva en concert : « La romance russe » le 18 septembre à Massy Station Atlante Massy
vendredi 18 septembre 2026 · Station Atlante · Massy
Informations pratiques
Veronika Bulycheva en concert : « La romance russe » le 18 septembre à Massy Station Atlante Massy Vendredi 18 septembre, 19h30
Veronika Bulycheva se présente elle-même comme « citoyenne du monde d’origine russe, ambassadrice de paix et de liberté ».
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-09-18T19:30:00.000+02:00
Fin : 2026-09-18T20:30:00.000+02:00
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Station Atlante 20 rue Ampère 91300 Massy Massy
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