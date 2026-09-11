Informations pratiques

Veronika Bulycheva en concert : « La romance russe » le 18 septembre à Massy Station Atlante Massy Vendredi 18 septembre, 19h30

Veronika Bulycheva se présente elle-même comme « citoyenne du monde d’origine russe, ambassadrice de paix et de liberté ».

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-09-18T19:30:00.000+02:00

Fin : 2026-09-18T20:30:00.000+02:00

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Station Atlante 20 rue Ampère 91300 Massy Massy



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