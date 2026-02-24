Véronique Loft Cinémas Châtellerault

Véronique

Loft Cinémas 5 allée du Châtelet Châtellerault Vienne

Début : 2026-03-07

fin : 2026-03-07

2026-03-07 2026-03-10

À travers des images d’archives rares et ses archives personnelles inédites, ce film documentaire nous plonge dans l’univers intime de Véronique Sanson, l’une des plus grandes chanteuses et compositrices françaises. Raconté à la première personne, ce voyage introspectif révèle les secrets et les souvenirs d’une vie marquée par l’amour, la passion, et une quête perpétuelle de liberté. Les textes de ses chansons, utilisés comme fil conducteur, tissent une narration émotive et poétique qui dévoile l’âme d’une femme au parcours exceptionnel. Des moments de gloire aux épreuves personnelles, le film met en lumière la dualité de Véronique à la fois forte et vulnérable, solaire et mélancolique, créant un portrait sincère et authentique d’une artiste intemporelle. .

