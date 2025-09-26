Véronique LANYCIA et Nicolas MARQUET Galerie Fleury Lodève

Véronique LANYCIA et Nicolas MARQUET Galerie Fleury Lodève vendredi 26 septembre 2025.

Véronique LANYCIA et Nicolas MARQUET Galerie Fleury Lodève 26 septembre – 2 novembre Entrée libre

EXPOSITION

La galerie Fleury de Lodève présente en cette rentrée artistique deux artistes particulièrement attachants, évidemment sensibles.

La fragilité et le vide les inspirent.

Le vide n’est pas rien, sans lui pas de plein.

Véronique Lanycia, photographe, établie à Sens dans l’Yonne nous montre dans ses prises de vues la poésie d’un moment suspendu.

L’oiseau vole mais aussi se pose.

Nicolas Marquet, dessinateur au village des Arts à Octon en Hérault, découpe le trop plein d’un papier et fait apparaître le vide de la ramure de l’arbre.

Allons comme l’oiseau nous poser sur la branche.

Cette exposition est un rendez-vous avec la fragilité de la vie.

Vous pouvez prendre force en beauté du 26 septembre au 2 novembre.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-09-26T10:00:00.000+02:00

Fin : 2025-11-02T19:00:00.000+01:00

1

https://www.instagram.com/galerie_fleury_lodeve/ 06 30 65 65 09 fleury.galerie@gmail.com

Galerie Fleury 10 rue Fleury Lodève Hérault Lodève 34700 Hérault