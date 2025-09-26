VÉRONIQUE LANYCIA ET NICOLAS MARQUET Lodève

VÉRONIQUE LANYCIA ET NICOLAS MARQUET

10 RUE FLEURY Lodève Hérault

La galerie Fleury de Lodève présente en cette rentrée artistique deux artistes particulièrement attachants, évidemment sensibles.

La fragilité et le vide les inspirent.

Le vide n’est pas rien, sans lui pas de plein.

Véronique Lanycia, photographe, établie à Sens dans l’Yonne nous montre dans ses prises de vues la poésie d’un moment suspendu.

L’oiseau vole mais aussi se pose.

Nicolas Marquet, dessinateur au village des Arts à Octon en Hérault, découpe le trop plein d’un papier et fait apparaitre le vide de la ramure de l’arbre.

Allons comme l’oiseau nous poser sur la branche.

Cette exposition est un rendez-vous avec la fragilité de la vie. .

10 RUE FLEURY Lodève 34700 Hérault Occitanie +33 6 30 65 65 09 fleury.galerie@gmail.com

English :

Galerie Fleury in Lodève is presenting two particularly engaging and obviously sensitive artists this autumn.

German :

Die Galerie Fleury in Lodève stellt in diesem Kunstherbst zwei besonders liebenswerte, offensichtlich sensible Künstler vor.

Italiano :

Quest’autunno, la galleria Fleury di Lodève presenta due artisti particolarmente coinvolgenti e ovviamente sensibili.

Espanol :

Este otoño, la galería Fleury de Lodève presenta a dos artistas especialmente atrayentes y manifiestamente sensibles.

