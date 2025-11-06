VÉRONIQUE MERVEILLE CHANTE Lodève

VÉRONIQUE MERVEILLE CHANTE

4 Rue Fraternité Lodève Hérault

Tarif : 10 – 10 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-06

fin : 2025-11-06

Date(s) :

2025-11-06

Concert Solo Voix et Guitares . Compositions originales Artiste aux multiples talents, Véronique Merveille est auteure , compositrice , interprète et comédienne .

Ses chansons nous parlent de la vie , de l’amour de la tendresse avec légèreté.

+33 6 74 82 72 95 ministie@yahoo.fr

English :

Solo Voice and Guitar Concert . Original compositions A multi-talented artist, Véronique Merveille is an author, composer, performer and actress.

Her songs speak of life, love and tenderness in a light-hearted way.

German :

Solokonzert mit Stimme und Gitarren . Originalkompositionen Als Multitalent ist Véronique Merveille Autorin, Komponistin, Interpretin und Schauspielerin.

Ihre Lieder erzählen uns mit Leichtigkeit vom Leben, von der Liebe und der Zärtlichkeit.

Italiano :

Concerto per voce e chitarra sola Composizioni originali Artista poliedrica, Véronique Merveille è autrice, compositrice, interprete e attrice.

Le sue canzoni ci parlano della vita, dell’amore e della tenerezza in modo leggero.

Espanol :

Concierto para voz solista y guitarra Composiciones originales Artista polifacética, Véronique Merveille es autora, compositora, intérprete y actriz.

Sus canciones nos hablan de la vida, el amor y la ternura de forma desenfadada.

