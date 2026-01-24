Véronique Merveille : un joli courant d’air LA GERBE, Montpellier (Hérault) Hérault Dimanche 3 mai, 16h30 12€ Tarif prévente (en ligne uniquement, voir outils d’inscription)

15€ Tarif normal (sur place)

10€ Tarif réduit intermittents, étudiants

CB acceptées

Entre jazz et rock, entre humour et nostalgie gouailleuse. J’avais envie d’un joli courant d’air, que les rideaux s’envolent de travers…

Tissée sur de belles arabesques mélodiques, chaque composition est un univers où la guitare s’exprime avec élégance sur des phrasés riches et variés en symbiose talentueuse avec la voix.

Elle est douce, cette voix qui pétille à chaque mot, à chaque rime. Il est tendre et malicieux, le timbre qui nous parle surtout d’amour et d’amitié.

Ça, et plein de choses du quotidien, du temps qui passe, de petites choses de grande importance. On écoute ça l’oreille rivée à l’enceinte, captivée, emballée .

_**Véronique Merveille**_ _(chant, guitare),_ _**Jean-Philippe Cazenove**_ _(contrebasse, basse)_

**Tout public -Apéro convivial offert après le concert**

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-05-03T16:30:00.000+02:00

Fin : 2026-05-03T18:00:00.000+02:00

leforumdelamusique@gmail.com 06 59 09 04 64 https://www.helloasso.com/associations/le-forum-de-la-musique/evenements/veronique-merveille-un-joli-courant-d-air

LA GERBE, Montpellier (Hérault) 19 rue Chaptal – Montpellier Centre Hérault 34060 Hérault



