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VERONIQUE SANSON SALLE LAUGA Bayonne

VERONIQUE SANSON SALLE LAUGA Bayonne

VERONIQUE SANSON SALLE LAUGA Bayonne samedi 12 décembre 2026.

Lieu : SALLE LAUGA

Adresse : Avenue Paul Pras

Ville : 64100 Bayonne

Département : 64

Début : samedi 12 décembre 2026

Fin : samedi 12 décembre 2026

Heure de début : 20:00

VERONIQUE SANSON Début : 2026-12-12 à 20:00. Tarif : – euros.

Pour obtenir votre billet, le mieux est d’aller sur le site de l’organisateur ou du lieu afin d’obtenir le meilleur tarif.

SALLE LAUGA Avenue Paul Pras 64100 Bayonne 64

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