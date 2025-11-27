Véronique Sanson | Zénith d’Auvergne Zénith d’Auvergne Cournon-d’Auvergne

Zénith d’Auvergne 1 boulevard Danielle-Mitterrand Cournon-d’Auvergne Puy-de-Dôme

Début : 2025-11-27 20:00:00

fin : 2025-11-27

2025-11-27

Véronique Sanson revient sur scène dès octobre 2025 pour une tournée exceptionnelle ! Entre ses plus grands classiques et des surprises live, elle promet énergie, émotion et moments uniques avec son public.

Zénith d’Auvergne 1 boulevard Danielle-Mitterrand Cournon-d’Auvergne 63800 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 73 62 79 00 contact@arachnee-concerts.com

English :

Véronique Sanson returns to the stage in October 2025 for an exceptional tour! Between her greatest classics and live surprises, she promises energy, emotion and unique moments with her audience.

German :

Véronique Sanson kehrt ab Oktober 2025 für eine außergewöhnliche Tournee auf die Bühne zurück! Zwischen ihren größten Klassikern und Live-Überraschungen verspricht sie Energie, Emotionen und einzigartige Momente mit ihrem Publikum.

Italiano :

Véronique Sanson torna sul palco nell’ottobre 2025 per un tour eccezionale! Tra i suoi più grandi classici e sorprese dal vivo, promette energia, emozioni e momenti unici con il suo pubblico.

Espanol :

Véronique Sanson vuelve a los escenarios en octubre de 2025 para una gira excepcional Entre sus grandes clásicos y sorpresas en directo, promete energía, emoción y momentos únicos con su público.

