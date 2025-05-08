Vérotière Nocturne Berck
Vérotière Nocturne Berck samedi 20 décembre 2025.
Vérotière Nocturne
Palais des Sports Rue Emile Lavezzari Berck Pas-de-Calais
Début : 2025-12-20
fin : 2025-12-20
2025-12-20
Course pédestre nocturne
Plus d’infos à venir
Organisé par le Service des Sports .
Palais des Sports Rue Emile Lavezzari Berck 62600 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 3 21 89 90 18 service-des-sports@berck-sur-mer.com
L’événement Vérotière Nocturne Berck a été mis à jour le 2024-12-26 par Adrien Duflos