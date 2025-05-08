Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Vérotière Nocturne Berck

Vérotière Nocturne Berck samedi 20 décembre 2025.

Vérotière Nocturne

Palais des Sports Rue Emile Lavezzari Berck Pas-de-Calais

Course pédestre nocturne
Plus d’infos à venir
Organisé par le Service des Sports   .

Palais des Sports Rue Emile Lavezzari Berck 62600 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 3 21 89 90 18  service-des-sports@berck-sur-mer.com

