VERRIE FOU d’BRICK Chanverrie
VERRIE FOU d’BRICK Chanverrie samedi 28 mars 2026.
VERRIE FOU d’BRICK
Salle des Noues Chanverrie Vendée
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-28 10:00:00
fin : 2026-03-29 19:00:00
Date(s) :
2026-03-28
.
Salle des Noues Chanverrie 85550 Vendée Pays de la Loire comitedesfeteslaverrie@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement VERRIE FOU d’BRICK Chanverrie a été mis à jour le 2026-02-03 par Office de Tourisme du Pays de Mortagne