Vers des systèmes agricoles moins dépendants des engrais minéraux Lycée Agricole Hector SERRES, Oeyreluy (40) Oeyreluy

Vers des systèmes agricoles moins dépendants des engrais minéraux Jeudi 4 décembre, 09h30 Lycée Agricole Hector SERRES, Oeyreluy (40) Landes

Entrée libre

Participez aux Rencontres Régionales Recherche Développement Formation

Lycée agricole de Dax – 4 décembre 2025 ou en ligne sur agriweb.tv

Professionnels du monde agricole, chercheurs, formateurs et acteurs du développement, venez échanger autour d’un enjeu majeur : Comment réduire la dépendance des systèmes de culture aux engrais minéraux tout en maintenant leur productivité et leur durabilité ?

Au programme :

Exploration de leviers agronomiques, techniques, économiques et organisationnels

Retours d’expérience et initiatives innovantes

Temps d’échange entre acteurs de terrain et experts

Consultez le programme détaillé.

Un rendez-vous incontournable pour faire progresser collectivement les pratiques agricoles vers plus de résilience et d’autonomie.

Lycée Agricole Hector SERRES, Oeyreluy (40) 2915 route des Barthes – 40180 Oeyreluy

L’objectif est d’explorer les leviers agronomiques, techniques, économiques et organisationnels permettant de réduire la dépendance des systèmes de culture aux engrais minéraux.