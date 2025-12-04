Vers des systèmes agricoles moins dépendants des engrais minéraux Lycée Agricole Hector SERRES, Oeyreluy (40) Oeyreluy
Vers des systèmes agricoles moins dépendants des engrais minéraux Jeudi 4 décembre, 09h30 Lycée Agricole Hector SERRES, Oeyreluy (40) Landes
Entrée libre
Participez aux Rencontres Régionales Recherche Développement Formation
Lycée agricole de Dax – 4 décembre 2025 ou en ligne sur agriweb.tv
Professionnels du monde agricole, chercheurs, formateurs et acteurs du développement, venez échanger autour d’un enjeu majeur : Comment réduire la dépendance des systèmes de culture aux engrais minéraux tout en maintenant leur productivité et leur durabilité ?
Au programme :
- Exploration de leviers agronomiques, techniques, économiques et organisationnels
- Retours d’expérience et initiatives innovantes
- Temps d’échange entre acteurs de terrain et experts
Consultez le programme détaillé.
Un rendez-vous incontournable pour faire progresser collectivement les pratiques agricoles vers plus de résilience et d’autonomie.
Lycée Agricole Hector SERRES, Oeyreluy (40) 2915 route des Barthes – 40180 Oeyreluy Oeyreluy 40180 Landes Nouvelle-Aquitaine [{« link »: « https://mb.na-chambagri.fr/files/50432/Programme_V3.pdf »}] http://agriweb.tv
L’objectif est d’explorer les leviers agronomiques, techniques, économiques et organisationnels permettant de réduire la dépendance des systèmes de culture aux engrais minéraux.