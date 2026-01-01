Vers la fin du régime iranien ? Manifestations, répression et enjeux géopolitiques Pavillon de l’Indochine au Jardin d’Agronomie Tropicale de Paris Paris

L’Association des Études et du Développement (AED) co-organise avec Perspectives Hexagonales (@perspecthexagonales) une conférence intitulée « Vers la fin du régime iranien ? Manifestations, répression et enjeux géopolitiques ».

La conférence propose une analyse approfondie des manifestations actuelles en Iran, de la réponse répressive du régime, ainsi que des enjeux géopolitiques régionaux et internationaux qui en découlent.

Deux intervenants spécialistes du sujet prendront la parole : Maya Khadra, enseignante et journaliste, spécialiste du Moyen-Orient, et Hirbod Dehghani-Azar, avocat et activiste iranien, président de l’association Norouz.

L’inscription est obligatoire.

Le vendredi 23 janvier 2026

de 18h45 à 20h30

gratuit

Public adultes.

Pavillon de l’Indochine au Jardin d’Agronomie Tropicale de Paris 45 bis, avenue de la Belle-Gabrielle 75012 Vous entrez par la porte chinoise, puis vous passez devant le restaurant « Belle Gabrielle », avant d’arriver au Pavillon.Paris



