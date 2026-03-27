Vers la Laponie à vélo après un cancer Cosmopolis Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-04-15 16:00 – 17:30

Gratuit : non Entrée libre et gratuite, sous réserve de places disponibles

Rencontre avec la nantaise Alexandra, du blog Adventures of Tata Alex, et projection de son documentaireElle découvre à 31 ans qu’elle a un cancer. Elle s’élance vers le grand Nord pour prouver à son corps fatigué qu’il est toujours vivant ! Une joyeuse Increvable !

Cosmopolis Centre-ville Nantes 44000

02 52 10 82 00 https://cosmopolis.nantes.fr/ cosmopolis-nantes@nantesmetropole.fr



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