Vers la Laponie à vélo après un cancer, Cosmopolis, Nantes
Vers la Laponie à vélo après un cancer, Cosmopolis, Nantes mercredi 15 avril 2026.
Vers la Laponie à vélo après un cancer Mercredi 15 avril, 16h00 Cosmopolis Loire-Atlantique
Entrée libre et gratuite, sous réserve de places disponibles
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-15T16:00:00+02:00 – 2026-04-15T17:30:00+02:00
Fin : 2026-04-15T16:00:00+02:00 – 2026-04-15T17:30:00+02:00
Rencontre avec la nantaise Alexandra, du blog Adventures of Tata Alex, et projection de son documentaire
Elle découvre à 31 ans qu’elle a un cancer. Elle s’élance vers le grand Nord pour prouver à son corps fatigué qu’il est toujours vivant ! Une joyeuse Increvable !
Cosmopolis 18 rue Scribe – passage Graslin – 44000 Nantes Nantes 44003 Centre-Ville Loire-Atlantique Pays de la Loire https://cosmopolis.nantes.fr/
Ciné rencontre autour du voyage de Tata Alex, seule sur son vélo après un cancer du sein
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